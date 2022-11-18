Илон Маск отвечает в суде перед инвесторами Tesla

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg / Getty Images

Илон Маск задумался о потенциальном преемнике на пост генерального директора Tesla. Об этом заявил директор компании Джеймс Мердок в своих свидетельских показаниях на суде, в котором рассматривается иск о соответствии зарплаты Маска в Tesla его реальным действиям, передает Financial Times.

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Инвесторы Tesla утверждают, что компания установила для Маска беспрецедентный многомиллиардный пакет заработной платы, что и помогло ему стать самым богатым человеком в мире. Они подали иск в канцелярский суд Делавэра, где дело рассматривается в настоящее время.

Некоторые истцы даже заявили, что Маск слишком мало времени уделял Tesla, чтобы его можно было считать штатным исполнительным директором компании. Большая часть его внимания была сосредоточена на космической компании SpaceX. Теперь к его активам также прибавился Twitter, который Маск приобрел за 44 млрд долларов.

Директор компании Джеймс Мердок сказал, что несколько месяцев назад Маск заговорил о потенциальном преемнике. Члены правления Tesla свидетельствовали в показаниях, что они не ожидают, что Маск когда-либо будет готов покинуть Tesla, поэтому у компании никогда не было плана преемственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997576-ilon-mask-otvechaet-v-sude-pered-investorami-tesla/