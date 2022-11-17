Косметический гигант Estée Lauder купит модный дом Tom Ford

Tom Ford. Иллюстративное фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Estée Lauder приобретет модный дом Tom Ford за 2,8 млрд долларов. Компании подписали соответствующее соглашение. Эта сделка станет крупнейшим приобретением американского косметического гиганта за всю историю существования компании, передает The Wall Street Journal.

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Ожидается, что Estée Lauder заплатит примерно 2,3 млрд долларов за вычетом 250 млн долларов от итальянского производителя очков Marcolin SpA, у которого есть собственное лицензионное соглашение с Tom Ford. Американская компания планирует профинансировать сделку за счет комбинации наличного расчета и отсроченных платежей на сумму 300 млн долларов, которые должны быть погашены к июлю 2025 года. Сделка должна быть завершена в начале 2023 года.

В августе WSJ сообщали, что Estée Lauder (владелец брендов Clinique, M.A.C. и т.д.) ведет переговоры с основателем модного дома Томом Фордом о сделке на сумму три миллиарда долларов. Волатильность на рынках и опасения по поводу ослабления экономики, по-видимому, повлияли на окончательную цену. Бренд Tom Ford выпускает мужскую и женскую одежду, а также быстрорастущую линейку косметики и парфюмерии.

Косметическое направление Tom Ford занимает нишу ультрапрестижных продуктов. Приобретение этого бренда позволит Estée Lauder встать в один ряд с конкурентами LVMH, Moët, Hennessy, Louis Vuitton. До этого Estée Lauder уступал им, поскольку не выпускал собственную линейку одежды.

61-летний Том Форд основал модный дом, названный в свою честь, в 2004 году. До этого он работал креативным директором бренда Gucci.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997397-kosmeticheskiy-gigant-estee-lauder-kupit-modnyy-dom-tom-ford/