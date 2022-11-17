Рынок недвижимости в Британии может упасть до уровня кризиса 2008 года

Ключи. Иллюстративное фото: pexels.com

Рынок недвижимости Великобритании находится под угрозой серьезного спада из-за возможной рецессии. Эксперты предупреждают о возможном падении цен на жилье и коммерческую недвижимость до 30%, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам наблюдателей за рынком, последние данные показывают, что рынок недвижимости в Британии может столкнуться с самым сильным спадом со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Как показал последний отчет оценщиков жилья RICS, спрос на жилье в октябре уже упал до уровня 2008 года. Индекс MSCI UK Quarterly Property, который отслеживает торговую, офисную, промышленную и жилую недвижимость, упал на 4,3% в третьем квартале этого года, что стало худшим показателем с 2009 года.

Замедление рынка знаменует собой передышку после двухлетнего ажиотажа на рынке. В этом году в стране зафиксировано на 32% меньше сделок с недвижимостью по сравнению с пиком 2021 года.

По мере того как Банк Англии повышает ставки в борьбе с инфляцией, экономисты говорят, что кризис может быть более острым, чем казалось на первый взгляд. Nationwide, один из крупнейших поставщиков ипотечных кредитов в Великобритании, заявил, что цены на жилье могут упасть до 30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1997389-rynok-nedvizhimosti-v-britanii-mozhet-upast-do-urovnya-krizisa-2008-goda/