Прибыль Disney снизилась из-за расходов на стриминговый сервис

Disney. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прибыль Disney снизилась из-за расходов компании на развитие собственного потокового сервиса Disney+. В компании заявили, что планируют снизить расходы на маркетинг и производство контента, передает The Wall Street Journal.

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В компании заявили, что крупные убытки, связанные с потоковым сервисом Disney+, были компенсированы доходами, которые принесли компании тематические парки развлечений.

"В настоящее время мы активно переоцениваем наши траты", — заявила финансовый директор Disney Кристин Маккарти.

За последний квартал флагманский стриминговый сервис компании Disney+ привлек 12,1 млн новых пользователей, превысив прогнозы аналитиков. Общее количество подписчиков по всему миру достигло 164,2 млн.

Однако новые подписчики слишком дорого обошлись компании. Во вторник Disney заявила, что компания зафиксировала "пиковые убытки" в потоковом вещании и ожидает, что эти потери начнут сокращаться в текущем квартале. Генеральный директор Боб Чапек заявил, что Disney+ вступает в новую фазу, в которой приоритет отдается доходам, а не быстрому росту. До этого компания изо всех сил пыталась превратить прирост подписчиков в прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996393-pribyl-disney-snizilas-iz-za-rashodov-na-strimingovyy-servis/