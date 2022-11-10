Индекс цен производителей упал на 1,3% в Китае

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Индекс цен производителей (PPI) в Китае упал на 1,3% по сравнению с прошлым годом, что стало первым снижением этого показателя с декабря 2020 года. Этот индекс является одним из важнейших индикаторов инфляции, передает CNBC.

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Согласно официальным данным, индекс цен производителей (PPI) Китая в октябре упал впервые с декабря 2020 года из-за падения цен на железо и сталь. В октябре снижение составило 1,3%. PPI отслеживает цены на сырье и другие производственные затраты. Нынешнее снижение связывают с двузначным ростом в прошлом году. Тогда цены на сырьевые товары резко выросли.

Изменения индекса цен производителей в Китае, как правило, опережают аналогичные изменения в США примерно на один-два месяца, заявила Франсуаза Хуан, старший экономист Allianz Trade. В то время как инфляция резко возросла в США и Европе, индекс потребительских цен в Китае оставался низким из-за слабого внутреннего спроса. Строгие меры контроля над распространением COVID-19 привели к снижению ВВП Китая до 3% в годовом исчислении по состоянию на третий квартал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1996389-indeks-tsen-proizvoditeley-upal-na-13-v-kitae/