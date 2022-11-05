Amazon приостанавливает найм корпоративных сотрудников

Amazon. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Amazon приостанавливает найм сотрудников на корпоративные должности. Компания приняла такое решение из-за ухудшающихся экономических перспектив, а также из-за того, что достаточно активно нанимала сотрудников в предыдущие годы, передает CNBC.

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Глава отдела кадров Amazon Бет Галетти написала в служебной записке, что компания приняла меры по дальнейшему ограничению приема новых сотрудников на фоне ухудшения экономических перспектив, а также активного найма, который проводился в последние годы.

"Мы будем удерживать эту паузу в течение следующих нескольких месяцев, а также будем следить за тем, что происходит в глобальной экономике и бизнесе. Мы считаем такой подход наиболее осмысленным", — сказала Галетти.

Она добавила, что компания будет нанимать корпоративных сотрудников только на освобождающиеся должности. Гигант розничной торговли активно нанимал сотрудников во время вспышки пандемии COVID-19, стремясь не отставать от вызванного пандемией всплеска онлайн-покупок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995722-amazon-priostanavlivaet-naym-korporativnyh-sotrudnikov/