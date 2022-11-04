Strabucks с трудом справляется с наплывом посетителей в США

Starbucks.Иллюстративное фото: pixabay.com

Starbucks проводит крупнейшую за последние годы реформацию компании. Изменениям подвергаются не только бизнес-процессы, но и сам формат кофеен, а также рецепты напитков, которые готовят в международной сети, передает The Wall Street Journal.

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Сеть, которая когда-то привила американцам любовь к эспрессо, сейчас сталкивается с ежедневными кризисами в разных направлениях. Магазины Starbucks в США, запущенные около десяти лет назад, с трудом удовлетворяют сегодняшний потребительский спрос. Кафе, которые когда-то обслуживали в среднем 1200 заказов в день, теперь пытаются обслужить 1500 заказов. Одна из кофеен на Восточном побережье десять лет назад приносила компании миллион долларов. Теперь продажи в той же точке достигают трех миллионов долларов.

Кэти Ян, старший вице-президент по глобальному росту и развитию, говорит, что такой высокий спрос со стороны потребителей — это привилегия Starbucks, но с другой стороны и проблема компании. Оборот Starbucks резко вырос с начала пандемии, но не прекращаются и конфликты с работниками. Они настаивают на повышении заработной платы, численности персонала и уменьшении продолжительности рабочего времени.

Теперь компании предстоит не только удержать растущий спрос, но и работников, которые должны обслуживать такое большое количество посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995550-strabucks-s-trudom-spravlyaetsya-s-naplyvom-posetiteley-v-ssha/