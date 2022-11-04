Эксперты: Крупные компании могут перенести производства из Китая в Мексику

Мексика. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты считают, что крупные мировые компании со временем могут перенести свои производства из Китая в Мексику. Это может произойти из-за того, что разница в заработных платах в обрабатывающей промышленности Китая и Мексики высока как никогда раньше, передает Quartz.

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За последние десять лет заработная плата в производственном секторе Китая выросла более чем втрое. Среднестатистический рабочий на фабрике в 2020 году зарабатывал шесть долларов в час. В Мексике производственный работник, имеющий такую же нагрузку, зарабатывал около двух долларов в час. При этом зарплата рабочих в Мексике сохраняется на этом уровне в течение последних десяти лет. Такие данные приводит Bank of America в своем последнем отчете.

В Мексике наблюдается один из самых низких уровней минимальной заработной платы по сравнению с другими развивающимися рынками. Однако крупные компании могут захотеть перенести производство в Мексику не только из-за дешевой рабочей силы.

Этому также может способствовать географическая близость с США, а также более мягкая политика в отношении COVID-19 по сравнению с Китаем. В нынешних условиях компании могут диверсифицировать свое производство, чтобы избежать рисков в цепочке поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995547-eksperty-krupnye-kompanii-mogut-perenesti-proizvodstva-iz-kitaya-v-meksiku/