Hyundai отзывает 44 тысячи внедорожников в США из-за угрозы возгорания

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Hyundai отзывает 44 тысячи внедорожников в США, выпущенных в 2018 году, из-за риска возгорания. C 2020 года Hyundai и Kia отозвали почти миллион автомобилей из-за аналогичных проблем с проводкой, которые могли вызвать риск возгорания двигателя, передает The Washington Post.

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Новый отзыв распространяется на автомобили модели Santa Fe Sport, выпущенные в 2018 году. Эти авто могут содержать компоненты антиблокировочной тормозной системы, которые генерируют электрические токи, слишком сильные для предохранителей автомобиля. Hyundai сообщила федеральным регулирующим органам, что это может вызвать короткое замыкание, что увеличивает риск возгорания во время парковки или вождения.

Владельцы должны связаться со службой поддержки клиентов, чтобы согласовать ремонт своих авто. Компания бесплатно установит сменный предохранитель для снижения риска возгорания. Тем владельцам, которые сделали ремонт самостоятельно, будет предложена компенсация.

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что с 2018 года произошло как минимум четыре пожара с участием автомобилей Santa Fe Sport, но никто не пострадал. С 2020 года Hyundai и Kia отозвали почти миллион автомобилей из-за дефектов проводки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995368-hyundai-otzyvaet-44-tysyachi-vnedorozhnikov-v-ssha-iz-za-ugrozy-vozgoraniya/