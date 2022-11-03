Япония направила рекордные 42,7 млрд долларов на поддержку иены в октябре

Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

В октябре 2022 года Япония направила рекордные 42,7 млрд долларов на поддержку иены. Это в два раза больше, чем страна потратила в сентябре на снижение волатильности иены на международных валютных рынках и снижение стоимости импорта, передает Quartz.

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Японское правительство признало, что направляет свои резервы иностранной валюты на приобретение дополнительного объема наличных в иене. В основном на эти цели используют облигации Казначейства США, которые правительство конвертирует в наличные для предотвращения высокой волатильности и роста цен на импорт. На прошлой неделе национальная валюта Японии упала до 32-летнего минимума.

В конце сентября в распоряжении правительства было 1,2 трлн долларов валютных резервов. Однако такими темпами эти резервы могут быть израсходованы в течение следующих 20 месяцев. Пока эта политика является выгодной для Японии. Она позволяет правительству избегать повышения ставок.

При этом стратегия поддержки иены может измениться, если Банк Японии решит повысить процентные ставки. В сентябре 2022 года базовый индекс потребительских цен в стране вырос на 3% в годовом исчислении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995366-yaponiya-napravila-rekordnye-427-mlrd-dollarov-na-podderzhku-ieny-v-oktyabre/