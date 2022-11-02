Ford откажется от выпуска классического седана в пользу электромобилей

Ford. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ford останавливает производство своего самого популярного автомобиля, чтобы сосредоточиться на выпуске электромобилей. Специалисты говорят, что автомобиль Fiesta был рожден во время прошлого энергетического кризиса и прекратит свое существования во время нового кризиса, передает Quartz.

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Ford Fiesta был выпущен в 1976 году, когда мир остро нуждался в энергоэффективных транспортных средствах после резкого скачка цен на газ после нефтяного эмбарго ОПЕК. На этой неделе Ford объявил, что прекратит европейское производство своего классического седана Ford Fiesta в 2023 году в пользу производства электромобилей в Европе. Причиной этого решения стал также энергетический кризис, спровоцированный войной в Украине.

Тим Уркхарт, главный европейский автомобильный аналитик IHS Markit, говорит, что отказ Ford от выпуска популярной модели говорит о растущей электрификации европейского автомобильного рынка. Этот шаг знаменует собой последнюю попытку 119-летней компании превратиться в производителя электромобилей.

Автопроизводителям приходится делать нелегкий выбор на фоне нехватки чипов и автозапчастей, а также беспрецедентного спроса на электромобили. Чтобы увеличить прибыль, Ford и другие компании отказываются от дешевых автомобилей в пользу дорогих роскошных моделей и вкладывают эти деньги в инновации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995190-ford-otkazhetsya-ot-vypuska-klassicheskogo-sedana-v-polzu-elektromobiley/