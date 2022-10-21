Джефф Безос считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена

Джефф Безос. Фото: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images

Основатель Amazon Джефф Безос стал одним из последних корпоративных лидеров, кто высказался о состоянии экономики и предупредил, что впереди мир ждут еще более тяжелые времена, передает CNBC.

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Безос репостнул на свою страницу в Twitter ссылку на интервью генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона и сопроводил этот репост своим комментарием.

"Да, происходящее в мировой экономике заставляет нас готовиться к трудностям", — написал основатель Amazon.

В свою очередь Дэвид Соломон в своем интервью говорит, что корпоративным лидерам и инвесторам пора осознать нарастающие риски и подготовиться к ним соответствующим образом.

Выступление гендиректора Goldman Sachs состоялось сразу после того, как его компания опубликовала отчет о квартальной прибыли, которая превзошла оценки аналитиков с Уолл-Стрит. Тем не менее, Соломон заявил, что все еще опасается рецессии, поскольку экономика имеет дело с устойчиво высокой инфляцией, а Федеральная резервная система пытается снизить цены с помощью серии агрессивных повышений процентных ставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993564-dzheff-bezos-schitaet-chto-mirovuyu-ekonomiku-zhdut-tyazhelye-vremena/