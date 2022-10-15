Сингапуру удалось избежать технической рецессии в третьем квартале 2022 года

Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

В то время как экономики других стран демонстрируют падение, Сингапуру удалось добиться роста ВВП на 4,4% в третьем квартале 2022 года. При этом аналитики прогнозировали, что рост составит 3,4%. Более того, Сингапуру также удалось избежать технической рецессии, передает CNBC.

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Согласно предварительным оценкам, опубликованным правительством, экономика Сингапура превзошла ожидания по росту в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стране удалось избежать технической рецессии, которая происходит, если ВВП падает два квартала подряд. Квартальный рост ВВП составил 1,5%. Что является достаточно хорошим показателем.

При этом валютное управление Сингапура ожидаемо ужесточило кредитно-денежную политику, поскольку рост расходов продолжает оказывать давление на экономику. Традиционно Сингапур контролирует эту область с помощью обменного курса, а не через базовую ставку. Правительство управляет курсом сингапурского доллара по отношению к валютам своих основных торговых партнеров.

Сингапурский доллар в настоящее время торгуется на уровне 1,4 по отношению к американскому доллару. По данным представителей валютного управления, базовая инфляция в стране будет оставаться высокой в течение следующих нескольких кварталов, а напряженный рынок труда будет поддерживать повышение заработных плат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992722-singapuru-udalos-izbezhat-tehnicheskoy-retsessii-v-tretem-kvartale-2022-goda/