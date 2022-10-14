Правительство Таиланда предложило европейцам не платить за газ, а перезимовать на Пхукете

Пхукет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Таиланд делает ставку на внутренний туризм, а также на путешественников из Европы и США, которые хотят перезимовать в тепле. Таким образом, страна стремится восстановить свою экономику после спада, случившегося из-за пандемии COVID-19, и ей это уже удается, передает Bloomberg.

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По словам главы управления по вопросам туризма Таиланда Ютасака Супасорна, в следующем году руководство страны ожидает, что туристы будут тратить на поездки в Таиланд на 30% больше, чем они тратят в настоящее время. Тенденция к увеличению трат наблюдается уже сейчас. Если до пандемии гости из-за рубежа тратили в Таиланде примерно 47 тысяч бат (1240 долларов), то ко второму кварталу 2022 года эта сумма увеличилась до 55 тысяч бат (1452 долларов), на 17%.

По словам господина Супасорна, сейчас количество туристов, посещающих Таиланд, постепенно возвращается к допандемийному уровню. При этом туристическая отрасль страны сосредоточена на том, чтобы получать больше дохода от каждого посетителя. По мнению руководства страны, падение тайского бата к американскому доллару до 16-летнего минимума должно подстегнуть людей к расходам. Кроме того, высокие цены на газ и электроэнергию будут стимулировать жителей Европы и США перебраться на зиму в теплую страну.

"Экономьте деньги. Заприте свой дом и приезжайте в Таиланд. Платите за аренду виллы с бассейном на Пхукете вместо того, чтобы оплачивать счета за газ и электроэнергию", — сказал Ютасак Супасорн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992512-pravitelstvo-tailanda-predlozhilo-evropeytsam-ne-platit-za-gaz-a-perezimovat-na-phukete/