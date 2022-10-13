МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2023 году

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Международный валютный фонд ожидает от мировой экономики роста всего лишь на 2,7% в следующем году. Представители фонда заявили, что сейчас существует риск того, что мировая экономика скатится в рецессию, поскольку потребители и представители бизнеса в настоящее время уже находятся в кризисе, передает Financial Times.

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По прогнозам фонда, глобальный экономический рост будет снижен с 3,2% в 2022 году до 2,7% в 2023 году. Главными факторами станут: политика Covid Zero и жилищный кризис в Китае, необходимость повышения процентных ставок для сдерживания инфляции в странах с развитой экономикой, а также высокие цены на энергоносители и продукты питания, спровоцированные российским вторжением в Украину.

Прогноз роста на 2023 год является самым низким прогнозом, опубликованным МВФ с 2001 года. Похожие показатели фонд прогнозировал во время Мирового финансового кризиса 2008 года и в начале пандемии COVID-19.

Экономисты фонда пришли к выводу, что существует большая вероятность того, что мировая экономика будет расти еще медленнее, чем говорят прогнозы. Также, по их мнению, существует 25%-ная вероятность того, что рост составит меньше 2%. За последние полвека подобная ситуация наблюдалась в 1973, 1981, 1982, 2009 и 2020 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992278-mvf-prognoziruet-spad-mirovoy-ekonomiki-v-2023-godu/