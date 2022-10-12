Nissan может инвестировать в подразделение Reanult по производству электромобилей

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Nissan ведет переговоры об инвестициях в новое подразделение Renault EV. Японский и французский автопроизводители обсуждают, как укрепить свой альянс, который существует уже более двух десятков лет, передает The Wall Street Journal.

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В понедельник представители Nissan объявили, что две компании в настоящее время обсуждают способы укрепления своего партнерства. В том числе, и возможность инвестиций Nissan в новое подразделение Renault по производству электромобилей. Дискуссии о возможных инвестициях являются частью более масштабных переговоров двух автопроизводителей о реорганизации их альянса, который существует уже более двух десятилетий.

Как сообщают источники The Wall Street Journal, Nissan настаивает на том, чтобы Renault продала часть своей доли в японской компании, которая в настоящее время составляет 43%. В обмен на это Nissan инвестирует в новое подразделение Renault по производству электромобилей.

В настоящее время члены альянса находятся в напряженных отношениях друг с другом. Это продолжается с 2018 года. С тех пор, как в Японии был арестован Карлос Гона, который возглавлял обе компании. Его обвиняли в мошенничестве с активами компании, коррупции и отмывании денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992083-nissan-mozhet-investirovat-v-podrazdelenie-reanult-po-proizvodstvu-elektromobiley/