Индийская рупия. Иллюстративное фото: Pexels

Резервный банк Индии заявил о запуске цифровой рупии сразу в двух форматах. Первый предназначен для межбанковских расчетов, второй — для того, чтобы жители страны могли пользоваться цифровой валютой во время розничных расчетов, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"Электронная (или цифровая) рупия является логичным дополнением ко всем доступным в настоящее время формам денег. Цифровая рупия не будет существенно отличаться от обычной рупии, но, возможно, станет более дешевым и удобным платежным средством", — говорится в заявлении Резервного банка Индии.

Электронная рупия будет выпущена в двух форматах: оптовая для межбанковских расчетов и розничная для населения. В банке отмечают, что хранить цифровую валюту можно будет в банковском электронном кошельке или на любой другой платформе, которая является официальным поставщиком услуг.

Новая цифровая валюта Индии будет работать по принципу токена. Лицо, переводящее цифровую валюту, должно иметь открытый ключ получателя (своего рода цифровой адрес). Перевод осуществляется с использованием закрытого ключа получателя (уникального пароля).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992080-rezervnyy-bank-indii-zayavil-o-zapuske-tsifrovoy-rupii/