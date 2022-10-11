Солнечную энергию могут использовать в Европе для борьбы с кризисом

Солнце. Иллюстративное фото: pixabay.com

Последние разработки в области возобновляемых источников предлагают потенциальные решения кризиса энергетической безопасности. В частности, спутники, которые будут преобразовывать солнечный свет в энергию, могут стать реальным решением проблемы для многих стран, передает The Guardian.

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В конце ноября в Париже состоится встреча министров науки европейских стран. Их работа состоит в том, чтобы определить следующие приоритеты для Европейского космического агентства. Одним из пунктов, который будут рассматривать министры, является проверка возможности строительства коммерческих электростанций на орбите.

Предполагается, что огромные спутники будут поглощать солнечный свет, преобразовывать его в энергию и направлять на Землю. Проект, известный как "Солярис", должен определить, может ли эта идея стать основой энергетической безопасности Европы в ближайшем будущем.

"Стоимость солнечной энергии сильно снизилась за последние 20 лет. Это произошло намного быстрее, чем ожидали игроки отрасли. На Ближнем Востоке и в Австралии солнечная энергия уже является самым дешевым способом производства электроэнергии.

Мы ожидаем, что в 2050 году более 40% энергии в ЕС будет поступать от солнечных батарей. Конечно, это произойдет, если страны достигнут поставленных целей", — говорит Йохен Латц, партнер консалтинговой компании McKinsey & Company.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991917-solnechnuyu-energiyu-mogut-ispolzovat-v-evrope-dlya-borby-s-krizisom/