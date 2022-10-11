Запрет на продажу пролупроводников китайским компаниям ввели в США

Полупроводник. Иллюстративное фото: pixabay.com

США вводят дополнительные меры для ограничения продаж полупроводников и оборудования для производства микросхем китайским компаниям. Согласно новым правилам, американские фирмы не смогут продавать своим китайским партнерам чипы, которые используются в устройствах с искусственным интеллектом, передает BBC.

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Ограничения также коснулись иностранных фирм, которые используют американское оборудование. Таким образом, США пытается оторваться от Китая в конкурентной борьбе за контроль над поставками полупроводников. Новые радикальные меры американского правительства усложнят доступ Китая к чипам, которые можно было бы использовать для разработки передовых технологий.

Алан Эстевес, заместитель министра торговли США, объявляя о введении новых правил, заявив, что США делают все возможное для того, чтобы предотвратить приобретение Китаем "технологий военного назначения".

Новость о том, что такие правила могут быть введены в США, появилась на прошлой неделе. Пекин раскритиковал эти меры и заявил, что США должны прекратить эту несправедливую тенденцию. Инвесторы и представители бизнеса обеспокоены введением новых правил. Так, Nvidia, заранее предупредили инвесторов, что экспортные ограничения, объявленные США, могут принести компании потери в размере 400 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991912-zapret-na-prodazhu-proluprovodnikov-kitayskim-kompaniyam-vveli-v-ssha/