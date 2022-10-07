Эксперты: Продажи автомобилей останутся на низком уровне в 2023 году

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Уровень продаж автомобилей во всем мире пока не достиг допандемийного уровня и, по мнению экспертов, не достигнет его даже в 2023 году. Если раньше основной причиной слабых продаж были проблемы с поставками, то теперь в мире наблюдается падение спроса на автомобили, передает Bloomberg.

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По данным LMC Automotive, продажи легковых автомобилей в 2023 году будут ниже допандемийного уровня из-за низкого спроса. Потребители станут намного более аккуратными в своих тратах. При этом инфляция и процентные ставки продолжат расти. Ожидается, что поставки достигнут около 85 млн автомобилей. В 2019 году, за год до начала пандемии COVID-19, потребители приобрели 90 млн автомобилей.

"Спрос, несомненно, снижается по мере того, как глобальные экономические перспективы ухудшаются. Стремление клиентов к совершению крупных покупок также угасает", — говорится в отчете Джонатона Поскитта, директора LMC Automotive по глобальным прогнозам продаж.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2022 года автопроизводители продадут на пять миллионов автомобилей меньше, чем прогнозировалось в начале года. Это связано с войной в Украине, которая вызвала новую волну сбоев в цепочках поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991382-eksperty-prodazhi-avtomobiley-ostanutsya-na-nizkom-urovne-v-2023-godu/