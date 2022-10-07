Белый дом недоволен решением ОПЕК о сокращении суточной добычи нефти

Нефть. Иллюстративное фото: pexels.com

ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября. Это будет сделано с целью стимулирования роста цен на нефть. С июня 2022 года нефть подешевела со 120 долларов за баррель до 90 долларов, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Организация стран-экспортеров нефти приняла решение сократить добычу нефти с ноября. Этот шаг представляет собой серьезный поворот в производственной политике ОПЕК, которая в начале 2020 года сократила добычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки. Тогда спрос резко упал из-за начавшейся пандемии COVID-19. С тех пор организация постепенно вернула процессы в прежнее русло. Новое сокращение добычи считают попыткой противостояния глобальной экономической рецессии.

Financial Times заявляет, что этот шаг является достаточно агрессивным действием. Сейчас цены на нефть удерживаются на уровне 90 долларов за баррель. Если цены на нефть вырастут, то в условиях сильного доллара, это станет проблемой для стран, которые закупают ее в американской валюте. Так, например, в Великобритании сейчас сложилась ситуация, в которой цены на бензин достигли более высокого уровня, чем в 2008 году. Хотя именно в том году цена на нефть была равна рекордным 150 долларам за баррель.

Белый дом обвинил ОПЕК+ в "союзе" с Россией и умышленном нанесении ущерба мировой экономике. Администрация президента Байдена также пообещала проконсультироваться с Конгрессом о способах "снижения контроля ОПЕК над ценами на энергоносители".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1991381-belyy-dom-nedovolen-resheniem-opek-o-sokraschenii-sutochnoy-dobychi-nefti/