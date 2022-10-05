Новые ограничительные меры для китайских компаний могут ввести в США

Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Власти США заявили, что планируют ввести новые ограничительные меры для китайских компаний, занимающихся работой с искусственным интеллектом и суперкомпьютерами. Новые правила могут стать самой радикальной мерой, предпринятой администрацией Байдена, чтобы не дать Китаю доступ к американским технологиям, передает The New York Times.

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Меры, о которых может быть объявлено уже на этой неделе, станут важным шагом, предпринятым администрацией президента Джо Байдена для перекрытия доступа Китая к передовым технологиям. Новые меры будут опираться на правила эпохи Трампа, которые нанесли удар по китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Тогда компании по всему миру получили запрет на отправку Huawei той продукции, которая была изготовлена с использованием американских технологий.

Ожидается, что ряд китайских фирм, государственных исследовательских лабораторий и других организаций столкнутся с этими ограничениями. Если эти меры будут приняты, то любая компания, использующая технологии американского производства, не сможет больше сотрудничать с китайскими партнерами, если таковые у нее имелись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990962-novye-ogranichitelnye-mery-dlya-kitayskih-kompaniy-mogut-vvesti-v-ssha/