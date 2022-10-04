Tesla поставила на рынок 343 тысячи электромобилей в третьем квартале 2022 года

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Tesla поставила 343 тысячи электромобилей в третьем квартале 2022 года. Это на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом аналитики ожидали, что компания Илона Маска сообщит о количестве поставок на уровне 364 тысячи, передает CNBC.

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В воскресенье, 2 октября, производитель электромобилей Tesla опубликовал данные о количестве произведенных и доставленных электромобилей в третьем квартале 2022 года. Всего компания произвела 365 тысяч единиц техники, поставлено потребителям было 343 тысячи электромобилей.

В Tesla также сообщили, что компания произвела 19 935 единиц более дорогих автомобилей Model S и X, а также 345 988 популярных автомобилей Model 3 и Y. Общий объем производства увеличился по сравнению с предыдущим кварталом. Тогда он был равен 258 580 автомобилей.

В третьем квартале 2022 года Tesla столкнулась с резким ростом цен на товары, текучестью кадров (в том числе из-за ухода эксперта по глубокому обучению и машинному зрению Андрея Карпати в июле) и проблемами роста на своих новых заводах в Германии и Техасе. Tesla исторически не раскрывает объемы производства и поставок автомобилей по регионам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990763-tesla-postavila-na-rynok-343-tysyachi-elektromobiley-v-tretem-kvartale-2022-goda/