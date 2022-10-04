Производство цемента снизилось во всем мире из-за кризиса на рынке недвижимости в Китае

Бетономешалка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Кризис на рынке недвижимости в Китае спровоцировал снижение мирового производства цемента. В самом Китае производство строительного материала упало до минимальных значений за последние 20 лет. Эксперты говорят, что эта ситуация — пример того, как кризис в одном секторе может ударить по другим отраслям, передает Financial Times.

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Согласно данным, предоставленным Всемирной ассоциацией цемента, мировое производство цемента упало на 8% в годовом исчислении до 1,9 млрд тонн за первые шесть месяцев 2022 года. Глобальное падение было спровоцировано падением производства в Китае до 977 млн ​​тонн. Ян Райли, исполнительный директор Ассоциации, сказал, что спад производства в Китае является самым большим за последние 20 лет.

Кризис недвижимости в Китае, начавшийся год назад с просрочки платежей по облигациям застройщика Evergrande и распространившийся на ипотечные выплаты, сильно влияет на экономическую активность страны. Официальные данные показывают, что количество новых строек в Китае с апреля ежемесячно падает более чем на 40% в годовом исчислении

По словам Райли, китайские производители цемента надеются, что после съезда Коммунистической партии Китая, который запланирован на октябрь, ситуация улучшится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1990760-proizvodstvo-tsementa-snizilos-vo-vsem-mire-iz-za-krizisa-na-rynke-nedvizhimosti-v-kitae/