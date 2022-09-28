Эксперты: Экономика Китая отстанет в росте от других азиатских стран впервые с 1990 года

Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Всемирный банк заявил, что в этом году развивающиеся экономики Азии будут расти быстрее, чем Китай. Это произойдет впервые с 1990 года. Вторая по величине экономика мира борется с кризисом на рынке недвижимости и последствиями строгой политики COVID-Zero, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По мнению специалистов из Всемирного банка, рост 22 азиатских экономик удвоится в 2022 году по сравнению с темпами, которые они продемонстрировали в прошлом году. Страны выиграют от снятия карантинных ограничений и возрождения туризма. При этом финансовая организация не исключает, что перспективы развития региона находятся под угрозой из-за глобального повышения ставок.

Азиатский банк развития на прошлой неделе снизил свой прогноз роста экономики Китая до 3,3% с 5%. Финансовые учреждения, включая Goldman Sachs, Nomura и S&P Global Ratings, в последние дни также снизили свои прогнозы роста, сославшись на вероятность того, что Китай будет придерживаться своей политики COVID-Zero и в следующем году.

"Мы наблюдаем смену ролей в регионе", — говорит Аадитья Матту, главный экономист Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

Большинство экономик Азии так и не вернулись к своим допандемийным показателям, однако многие из них имеют перспективу роста. По данным Всемирного банка, объем производства в Камбодже, Филиппинах и Таиланде в этом году превысит допандемический уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989773-eksperty-ekonomika-kitaya-otstanet-v-roste-ot-drugih-aziatskih-stran-vpervye-s-1990-goda/