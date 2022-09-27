Многоканальную розничную торговлю внедряют супермаркеты в США

Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупные сети супермаркетов США стремительно внедряют систему многоканальной розничной торговли. Этот термин был придуман Джеком Ма, основателем китайского гиганта электронной коммерции Alibaba, который в 2016 году открыл 300 высокотехнологичных супермаркетов под брендом Freshippo, передает CNBC.

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Многоканальная стратегия продаж, включающаяся в себя интеграцию офлайн-магазина с полноценным онлайн-маркетплейсом и собственной доставкой, сейчас внедряется многими американскими сетями супермаркетов. Эта концепция возникла в Китае в 2016 году, когда Джек Ма, основатель гиганта электронной коммерции Alibaba, ввел термин "новая розничная торговля" и открыл 300 высокотехнологичных супермаркетов под брендом Freshippo в 27 китайских городах. Многие последовали этому примеру только сейчас.

"Kroger, Target и Walmart только сейчас пытаются внедрить модель, которая уже шесть лет успешно работает в Китае. Доставка день в день, рестораны внутри супермаркетов, продажи через приложения и QR-коды. В Китае все это действует давно, в США пока только внедряется", — говорит Майкл Заккур, основатель консалтинговой компании 5 New Digital.

Так, американская сеть Kroger, которой в этом году исполняется 140 лет, пытается оцифровать свои бизнес-процессы. Яэль Коссет, старший вице-президент и директор по информационным технологиям Kroger, подтвердил, что сейчас нельзя работать так же, как в 90-х годах. Нужно быстро перестраиваться и удовлетворять растущие требования потребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989596-mnogokanalnuyu-roznichnuyu-torgovlyu-vnedryayut-supermarkety-v-ssha/