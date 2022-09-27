Инициативу о новой экономической эре раскритиковали в Британии

Великобритания. Иллюстративное фото: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Инициатива канцлера казначейства Великобритании Кваси Квартенга о новой экономической эре в стране подверглась критике со стороны общества. В частности, действия канцлера не одобряют из-за того, что масштабное снижение налогов может вызвать разногласия в обществе, передает Bloomberg.

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Критика последовала сразу после того, как канцлер объявил об отмене 45%-ной верхней налоговой ставки для самых высоких доходов. Этот налог будет снижен до 40%. Кроме того, новая экономическая эра, объявленная канцлером, включает в себя снижение гербового сбора при покупке недвижимости. Правительство премьер-министра Лиз Трасс открывает радикально новое экономическое направление для страны, в то время как население борется со стремительно растущей инфляцией.

По словам Торстен Белл, исполнительного директора Resolution Foundation, эта политика знаменует собой ошеломительное снижение налогов для богатых граждан.

"Эта инициатива — принцип Робин Гуда наоборот. Мы должны вознаграждать труд, а не богатство", — заявляет генеральный секретарь Конгресса профсоюзов Фрэнсис О'Грейди.

Помимо снижения налогов, правительство пообещало ужесточить льготы для претендентов на пособия, усилить санкции для тех, кто "не выполняет свои обязательства по поиску работы", а также для сотрудников, работающих неполный рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989588-initsiativu-o-novoy-ekonomicheskoy-ere-raskritikovali-v-britanii/