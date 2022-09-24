Boeing заплатит 200 млн долларов в рамках расследования SEC

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Boeing заплатит 200 млн долларов в рамках урегулирования расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам, которое началось после крушения двух самолетов 737 MAX. Представители регулирующего органа заявляют, что руководство Boeing в прошлом делало вводящие в заблуждение заявления по поводу безопасности самолетов, выпускаемых компанией, передает The Wall Street Journal.

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Деннис Мюленбург, бывший генеральный директор Boeing, согласился заплатить миллион долларов для урегулирования претензий SEC, сообщило агентство в четверг. И компания, и сам Мюленбург так и не признали, но и не отрицали нарушения, в которых их обвиняли.

"Во времена кризиса и трагедий особенно важно, чтобы публичные компании и их руководители предоставляли рынку полную, честную и правдивую информацию", — сказал председатель SEC Гэри Генслер.

Он также отметил, что нынешнее руководство Boeing и господин Мюленбург "не выполнили этого основного обязательства". В Boeing заявили, что после аварий на 737 MAX компания внесла изменения во все свои процессы. В том числе, были улучшены системы безопасности и прозрачности. Ранее специалисты по расследованию авиационных происшествий обвинили автоматизированную систему управления полетами в том, что два самолета Boeing 737 MAX совершили пикирование со смертельным исходом в конце 2018 года и в начале 2019 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989310-boeing-zaplatit-200-mln-dollarov-v-ramkah-rassledovaniya-sec/