Годовой уровень инфляции достиг 70% в Шри-Ланке

Жительница Шри-Ланки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Годовой уровень инфляции в Шри-Ланке подскочил до 70%. Страна борется с самым тяжелым экономическим кризисом за последние 70 лет. Цены на продукты питания в Шри-Ланке выросли на 84,6% по сравнению с прошлым годом, передает BBC.

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Южноазиатская страна с населением 22 млн человек в этом году погрузилась в финансовый и политический хаос из-за нехватки иностранной валюты. Шри-Ланка оказалась не в состоянии позволить себе импорт основных товаров, включая топливо, удобрения и лекарства. В прошлом месяце Центральный банк Шри-Ланки заявил, что ожидает снижения инфляции. Официальные данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что экономика сократилась на 8,4% за последние три месяца.

До пандемии Шри-Ланка сильно зависела от туризма. Однако закрытие границ из-за пандемии COVID-19 сильно ударило по экономике страны. На фоне имеющихся проблем это привело к дефолту в начале 2022 года.

Ранее в этом месяце Шри-Ланка достигла предварительной сделки с Международным валютным фондом о предоставлении кредита в размере 2,9 млрд долларов. Однако соглашение зависит от того, будет ли страна также получать средства от частных кредиторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1989083-godovoy-uroven-inflyatsii-dostig-70-v-shri-lanke/