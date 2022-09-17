Богатства африканского континента принадлежат всего трем странам

Кейптаун, Южная Африка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Половина богатств африканского континента сосредоточена в руках жителей всего лишь трех стран: Южной Африки, Египта и Нигерии. Такие данные приводятся в отчете о благосостоянии Африки, подготовленном британской инвестиционно-консалтинговой фирмой Henley&Partners в сотрудничестве с южноафриканской компанией New World Wealth, передает Quartz.

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Богатые люди из Южной Африки, Египта и Нигерии владеют 651 млрд долларов, 307 млрд долларов и 228 млрд долларов соответственно. Общая сумма равна 1,18 трлн долларов, что составляет 56% от общего богатства Африки. Марокко и Кения замыкают пятерку крупнейших стран на континенте. Частное состояние жителей этих стран оценивается в 125 млрд долларов и 91 млрд долларов соответственно.

За последнее десятилетие в Южной Африке, Египте и Нигерии наблюдались отрицательные темпы роста частного капитала: -12%, -23% и -27% соответственно, что привело к снижению роста благосостояния Африки на 7% с 2011 года. Это служит свидетельством того, насколько самые богатые страны влияют на общее состояние континента. В Южной Африке проживает вдвое больше долларовых миллионеров, чем в любой другой африканской стране.

New World Wealth прогнозирует рост благосостояния Африки на 38% в следующем десятилетии. И этот рост произойдет за счет Восточно-Африканских стран.

"К 2031 году ожидается рост более чем на 60% в Уганде и Руанде и более чем на 50% в Кении и Замбии", — говорится в отчете.

Ожидается, что рост будет достигнут за счет развития технологического сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988151-bogatstva-afrikanskogo-kontinenta-prinadlezhat-vsego-trem-stranam/