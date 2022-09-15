Starbucks готовится к модернизации сети кофеен

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Starbucks приступает к реализации плана по широкомасштабной модернизации работы сети кофеен. Сами кофейни станут другими. Кроме того, сотрудники получат больше льгот, передает The Wall Street Journal.

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Starbucks в ближайший год планирует потратить сотни миллионов долларов на обновление своих магазинов, улучшение уровня обслуживания клиентов, а также снижение текучести кадров. Компания потратит от 2,5 до 3 млрд долларов на строительство новых типов кофеен и развертывание обновленного оборудования.

Временно исполняющий обязанности генерального директора Говард Шульц сказал, что расходы на обновление кофеен и выплаты работникам окупятся за счет увеличения продаж и прибыли. Компания заявила, что ожидает роста мировых продаж на 10–12% в период с 2023 по 2025 годы.

"Мы заново изобретаем компанию, но мы не изобретаем заново то, что мы делаем. Наш продукт все так же хорош", — сказал Шульц.

Starbucks, крупнейшая в мире сеть кофеен, столкнулась с проблемами, возникшими из-за пандемии COVID-19. Часть сотрудников уволилась, а оставшаяся часть жаловалась на плохие условия труда. Акционеры попросили Говарда Шульца, который ранее руководил компанией, вернуться в кресло генерального директора, чтобы справиться с кризисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987707-starbucks-gotovitsya-k-modernizatsii-seti-kofeen/