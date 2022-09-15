Билл Гейтс призвал богатые страны эффективнее бороться с голодом в Африке

Билл Гейтс. Фото: Thierry Monasse/Contributor/Getty Images

Билл Гейтс заявил, что страны с высоким доходом принимают недостаточно мер для борьбы с голодом в Африке. По его словам, недостаточно оказывать продовольственную помощь африканскому региону, нужно также инвестировать в развитие сельского хозяйства, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

После того, как война в Украине нарушила цепочки поставок пшеницы и других основных продуктов питания, богатые страны стали отправлять больше продовольственной помощи в страны Африки и другие регионы, пострадавшие от стремительного роста цен. Но, по мнению Билла Гейтса, этот подход демонстрирует, насколько меры по борьбе с голодом не соответствуют реальным потребностям регионов.

По мнению основателя Microsoft, проблема заключается в том, что продовольственная помощь всегда поступает во время войны, экономических потрясений и природных катаклизмов. Хотя инвестиции в развитие сельского хозяйства в этих регионах были бы намного выгоднее для всех.

По его словам, нужно развивать инновации, сеять засухоустойчивые семена, вкладываться в технологии, которые помогут нарастить объемы сельхозпродукции в этом регионе. Нынешний подход, по мнению Гейтса, подобен лейкопластырю, который не может залечить рану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987700-bill-geyts-prizval-bogatye-strany-effektivnee-borotsya-s-golodom-v-afrike/