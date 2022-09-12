Можно оплачивать продукты и товары: социальную карту горожанина создадут в Алматы

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Социальную карту горожанина создадут в Алматы. Это предусмотрено в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в акимате, цифровизация города предусматривает создание социальной карты горожанина во второй половине 2023 года. Карта позволит начислять социальные выплаты на индивидуальные счета получателя. Ими можно будет оплачивать социально значимые продукты и товары, а также услуги у зарегистрированных предпринимателей.

Помимо того, будет продолжена оцифровка медицинских услуг в городе. В 2025 году алматинцы смогут пользоваться электронными медицинскими книжками и услугами телемедицины. Ожидается, что все городские онлайн-сервисы будут доступны, в том числе, через мобильные устройства.

Также жители смогут напрямую оценивать работу всех городских служб посредством цифровых решений для улучшения качества сервисов городских служб. Также будет создана навигационная система общественного транспорта.

Кроме того, ожидается, что будет автоматизировано управление светофорами. На сегодня 93 светофора в Алматы оснащены смарт-датчиками и подключены к системе эффективного управления трафиком. К 2025 году их число увеличится до 150 светофоров, которые будут интегрированы с камерами видеонаблюдения. К 2030 году количество их составит 465 единиц к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в Алматы планируют внедрить в системы видеонаблюдения функцию распознавания лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987341-mozhno-oplachivat-produkty-i-tovary-sotsialnuyu-kartu-gorozhanina-sozdadut-v-almaty/