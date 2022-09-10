Китай может извлечь выгоду из энергетического кризиса в Европе

Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Химическая промышленность Китая может извлечь выгоду из энергетического кризиса в Европе. По мнению аналитиков, Китай может получить прибыль, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, передает Quartz.

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Европейские цены на природный газ выросли на этой неделе после того, как Россия на неопределенный срок отключила газопровод "Северный поток". По официальной версии, это связано с проблемами с обслуживанием, однако аналитики утверждают, что так Кремль ведет экономическую войну против Запада.

Все это наносит ущерб предприятиям по всей Европе. Химическая промышленность, построенная на многолетнем доступе к дешевому российскому газу, оказалась особенно уязвима. На этой неделе немецкий химический гигант BASF предупредил, что ему, возможно, придется еще больше сократить производство из-за нехватки топлива.

Для Китая, крупнейшего в мире производителя химикатов, проблемы Европы являются возможностью получить выгоду. По данным брокерской фирмы Huachuang Securities, во время энергетического кризиса в Европе Китай может получить прибыль, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Китайские химические предприятия выиграют от снижения затрат на энергию. И даже если европейские цены на природный газ упадут с нынешних максимумов, они вряд ли вернутся к прежним уровням. По мнению аналитиков Huachuang, эта ситуация — отличная возможность для модернизации химической промышленности Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986993-kitay-mozhet-izvlech-vygodu-iz-energeticheskogo-krizisa-v-evrope/