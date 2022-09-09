Рекордное количество солнечной энергии было выработано в ЕС этим летом

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Рекордное количество солнечной энергии было выработано на территории Европейского Союза летом 2022 года. На 28% больше, чем в 2021 году. Это позволило региону снизить зависимость от дорогостоящего ископаемого топлива, передает Bloomberg.

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Солнечные батареи с мая по август произвели около 12% от общего объема электроэнергии в ЕС. Согласно анализу аналитического центра Ember, если бы эта энергия производилась на электростанциях, работающих на природном газе, на нее было бы потрачено 29 млрд евро (28,9 млрд долларов). Эти данные подчеркивают решающую роль, которую возобновляемые источники энергии играют в сокращении зависимости Европы от импортного топлива.

"Инвестиции в солнечную энергию окупились. Каждый тераватт-час солнечной электроэнергии помог сократить потребление газа, сэкономив миллиарды евро гражданам Европы. Поэтому нам нужно еще больше солнечной энергии", — сказал Павел Чизак, аналитик Ember.

Анализ Ember показал, что в летние месяцы солнечная генерация достигла 99,4 тераватт-часов, что на 28% больше, чем годом ранее. Это сэкономило около 20 миллиардов кубометров природного газа для производства электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986778-rekordnoe-kolichestvo-solnechnoy-energii-bylo-vyrabotano-v-es-etim-letom/