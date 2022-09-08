День труда 2022 года побил рекорды США по количеству путешествий

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Выходные в честь Дня труда в 2022 году стали первым уик-эндом за последние два года, когда количество авиаперелетов в США достигло допандемийных значений. Это также означает, что кризис, сопровождавший авиаотрасль в течение всего лета, сходит на нет, передает The Wall Street Journal.

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По данным Управления транспортной безопасности США, в День труда (празднуется в первый понедельник сентября) количество авиаперелетов впервые за последние два года достигло максимальных значений. По данным управления, 8,76 млн путешественников прошли через контрольно-пропускные пункты со 2 по 5 сентября. Количество путешественников за этот же период в 2019 году составило 8,62 млн человек.

Несмотря на то, что в этом году люди стали больше путешествовать, соскучившись по поездкам за время локдаунов и карантинных ограничений, это лето стало одним из самых сложных периодов для авиаотрасли. Нехватка рабочей силы стала проблемой большинства авиакомпаний и аэропортов. Многие сотрудники уволились во время пандемии. Аэропортам и компаниям не хватало людей для того, чтобы обслуживать такое количество пассажиров. Из-за этого путешественники сталкивались с задержкой рейсов, огромными очередями в аэропортах и потерей багажа.

По словам экспертов, к сегодняшнему дню многие авиакомпании уже справились с кризисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986564-den-truda-2022-goda-pobil-rekordy-ssha-po-kolichestvu-puteshestviy/