Чем опасен сильный доллар для мировой экономики, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Развитые экономики мира страдают из-за слишком сильного доллара. Курс американской валюты стремится к многолетнему максимуму, в то время как курс других валют падает. Из-за этого товары дорожают по всему миру, а инфляция захватывает все больше стран, передает Bloomberg.

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Ужесточение политики Федеральной резервной системы США — это не новое явление для мировой экономики. ФРС и до этого прибегала к повышению процентной ставки для сдерживания рецессии. Однако впервые за долгое время доллар нарастил такую силу, что обогнал все другие валюты.

"Сильный доллар — это стресс для мирового рынка. Многие воспринимают это как сигнал к действию и начинают использовать эту "безопасную" (как они предполагают) валюту. Но все это в конечном итоге приводит к замедлению темпа роста экономик развитых стран", — сказал Морис Обстфельд, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Саюри Шираи, бывший член правления Банка Японии, а ныне профессор Университета Кэйо, говорит, что одним лишь повышением базовых ставок другие страны вряд ли остановят обесценивание своих валют.

"Сильный доллар означает также высокий спрос на активы с фиксированным доходом в США. Кроме того, он представляет риск рецессии для других экономик", — говорит профессор Шираи.

В ближайшие дни Европейский центральный банк рассмотрит вопрос повышения ставки на рекордные 75 базисных пунктов. Таким образом, финансовый орган хочет усилить евро, который в этом году впервые за долгое время достиг паритета с долларом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986563-chem-opasen-silnyy-dollar-dlya-mirovoy-ekonomiki-rasskazali-eksperty/