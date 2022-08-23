Собственная Кремниевая долина может появиться в Японии

Иллюстративное фото: pixabay.com

Своя Кремниевая долина может появиться в Японии. В апреле 2023 года в поселке Камияма, расположенном в префектуре Токусима, откроется первая в своем роде Школа технического предпринимательства, передает BBC.

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Студентов в возрасте от 15 до 20 лет будут обучать инженерному делу, программированию, дизайну, маркетингу и бизнес-навыкам. Они также научатся презентовать свой бизнес-план инвесторам, чтобы получить финансирование. Идея создания Школы принадлежит Чикахиро Терада, главе токийского стартапа Sansan, который специализируется на оцифровке визитных карточек. Визитки до сих пор играют огромную роль в японской корпоративной среде.

Господин Терада рассказывает, что еще в 2010 году он обратил внимание на то, что в Камияме очень хорошее качество интернета, поэтому он решил открыть здесь офис. Затем он захотел проявить социальную ответственность и запустил курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров. Именно они составляют основную часть населения поселка. Вдохновившись успехом Sansan, другие компании тоже начали открывать офисы в Камияме.

"Было интересно наблюдать за возрождением поселка. Я начал задаваться вопросом: что еще я могу сделать, чтобы внести свой вклад в общество, и тогда я подумал: образование", — говорит г-н Терада.

Он получил на этот проект государственное финансирование в размере 2 млрд иен (15 млн долларов) в рамках программы льготного налогообложения. Согласно условиям программы, жители крупных городов со средним и высоким доходом могут пожертвовать деньги в сельский район по своему выбору в обмен на снижение подоходного налога.

В настоящее время более 30 компаний оказывают финансовую поддержку будущей Школе. В основном, это японские предприятия, но также и международные. Например, бухгалтерский гигант Deloitte. Ожидается, что Школа технического предпринимательства в Камияме станет центром стартапов и технологических идей. По аналогии с тем, как Кремниевая долина является таким местом в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984208-sobstvennaya-kremnievaya-dolina-mozhet-poyavitsya-v-yaponii/