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Засуха наносит ущерб крупнейшим экономикам мира. Экстремальные температуры в США, Европе и Китае оказывают дополнительное давление на мировую торговлю, которая и так ослаблена из-за пандемии и войны в Украине, передает The Wall Street Journal.

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Сильная засуха в Северном полушарии распространилась от Калифорнии до Европы и Китая. Экстремальная жара разрушает цепочки поставок, а также влияет на рост цен на продукты питания и электроэнергию. По данным Национального климатического центра Китая, в некоторых частях страны наблюдается самая продолжительная жара с момента начала наблюдений в 1961 году. Это привело к тому, что некоторые производства вынуждены были остановить работу из-за недостатка гидроэнергетики.

По словам Андреа Торети, климатолога из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, засуха, поразившая Испанию, Португалию, Францию ​​и Италию, может стать самой сильной за последние 500 лет. Согласно исследованию, проведенному Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, на американском Западе засуха, начавшаяся два десятилетия назад, является самой сильной за последние 1200 лет.

В США синоптики ожидают, что фермеры потеряют более 40% урожая хлопка, в то время как в Европе объемы урожая испанского оливкового масла снизятся на треть из-за жарких и засушливых условий. Европейские реки Рейн и По, которые служат артериями для торговли, находятся на исторически низком уровне, что вынуждает производителей сокращать отгрузки. Падение уровня рек также привело к сокращению выработки гидроэлектроэнергии по всему континенту, что сказалось на ключевом альтернативном источнике природного газа, запасы которого сократились из-за войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984207-zasuha-nanosit-uscherb-krupneyshim-ekonomikam-mira/