Авиаперелеты подорожали в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпании постепенно отходят от коронавирусных ограничений. Вместе с тем дорожает и стоимость их услуг. Как сильно выросли цены на авиаперелеты в Казахстане, рассказали аналитики Finprom.

COVID-19 нанес сильный удар по отрасли пассажироперевозок. Это касается как железных дорог, так и авиакомпаний. Так, например, доходы компаний воздушного транспорта за 7 месяцев 2020 года составили всего 106,9 млрд тенге – это в два раза меньше, чем было в аналогичном периоде 2019 года.

Однако жесткие коронавирусные ограничения постепенно были отменены, и к 2022 году авиакомпании смогли не просто вернуться к докоронакризисным показателям, но и даже превысить их.

Так, их доходы по итогам января–июля текущего года составили 276,8 млрд тенге, против 189,2 млрд тенге годом ранее. Более того, это больше даже доходов, которые показал 2019 год за аналогичный период – тогда авиакомпании заработали 216,7 млрд тенге.

Инфографика: finprom.kz

Основная часть доходов (270,6 млрд тенге) была получена за счет перевозки пассажиров во всех направлениях. Еще 6,2 млрд тенге пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 3 млрд тенге.

Сколько авиаперевозок было совершено

С начала 2022 года численность перевезенных на самолетах пассажиров составила 5,8 млн человек – это на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Непосредственно в июле текущего года перевезли 1,2 млн человек — на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года.

Большая часть пассажироперевозок пришлась на Алматы – всего 4 млн пассажиров, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Пассажирооборот за семь месяцев текущего года составил 10,2 млрд пкм (пассажиры на километры), увеличившись на 29% за год.

Инфографика: finprom.kz

В то же время в перевозках грузов и багажа наблюдается резкий спад с 20 тыс. тонн до 12,7 тыс. тонн. Хотя июль текущего показал рост в 8,8% по сравнению с июнем – всего за месяц было перевезено 2,4 тыс. тонн груза.

Грузооборот составил 28,5 млн ткм (тонны на километры) – это на 37,4% меньше, чем годом ранее.

Инфографика: finprom.kz

Авиаперелеты стали дороже

Вместе с увеличением пассажирооборота в Казахстане выросла и стоимость авиаперевозок. По итогам июля 2022 года цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на 26,6% за год.

В региональном разрезе сильнее всего подорожание ощутили жители Туркестанской области – здесь цены выросли на 56,8%. Следом идут Жамбылская и Восточно-Казахстанская области – 46,7% и 44,5% соответственно.

В то же время в Северо-Казахстанской области цены остались без изменений, а еще в трех регионах услуги подешевели: в Акмолинской области – на 8,7%, в Кызылординской – на 8,8%, а в Павлодарской – на 17,7%.

Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее мы также анализировали стоимость услуг разных авиакомпаний и даже составили собственный рейтинг цен на авиабилеты. Впрочем, даже с текущими ценами всегда есть возможность сэкономить при их заказе, например, заранее покупая билеты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984196-aviaperelety-podorozhali-v-kazahstane/