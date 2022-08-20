Эксперты: Рецессия на рынке жилья наступила в США

Иллюстративное фото: Gonzales Photo/PYMCA/Avalon/Universal Images Group/Getty Images

Продажи недвижимости в США падают шестой месяц подряд. Средняя цена на жилье снизилась с рекордного уровня в 413 800 долларов до 403 800 тысяч долларов. На это повлияли высокие ставки по ипотечным кредитам, передает The Wall Street Journal.

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Это самый длительный период снижения цен на жилье за последние восемь лет. Высокие ставки по ипотечным кредитам и нехватка домов для продажи сильно повлияли на рынок, где до этого наблюдалась огромная активность. Продажи вторичного жилья упали на 5,9% в июне. Как сообщает Национальная ассоциация риэлторов объем рынка упал до 4,81 млн долларов. Это худший показатель с ноября 2015 года. Ранее, в 2020 году, продажи недвижимости также падали из-за пандемии и карантинных ограничений, однако тогда рынку удалось быстро восстановиться. Сейчас ситуация другая.

"Мы переживаем рецессию на рынке жилья", — сказал Лоуренс Юн, главный экономист Национальной ассоциации риелторов.

Он добавил, что этот процесс негативно влияет на людей, которые хотят купить свое жилье, но при этом приносит пользу тем, у кого свое жилье уже есть. Многие из этих людей закрыли свои ипотечные кредиты по более низким ставкам, а теперь наблюдают за тем, как их жилье дорожает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983928-eksperty-retsessiya-na-rynke-zhilya-nastupila-v-ssha/