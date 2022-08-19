Китайских чиновников призвали покупать дома для борьбы с кризисом на рынке жилья

Иллюстративное фото: pexels.com

Китайских чиновников призвали покупать больше недвижимости, чтобы помочь стране справиться с кризисом на рынке жилья. Партийный функционер из провинции Хэнань заявил, что госслужащий, который в состоянии купить один дом, сможет купить еще несколько домов, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительство Китая отчаянно пытается стимулировать развитие рынка недвижимости страны, который в течение многих лет обеспечивал значительную долю роста национального ВВП. В этом году ситуация изменилась. По всей стране граждане объявили "ипотечную забастовку" и перестали платить по своим кредитам за жилье, сдачу которого они ждут в течение нескольких лет. Из-за отсутствия выплат застройщики не могут продолжить строительство.

Руководители провинций и городов разработали меры, направленные на стимулирование рынка недвижимости. Так, политики предлагают снизить коэффициент первоначального взноса для покупателей жилья, предоставлять гражданам субсидии на покупку недвижимости, выделять больше средств из государственных сбережений и дать возможность гражданам воспользоваться этими деньгами.

Однако одно предложение сильно отличается от остальных. Дэн Бибо, секретарь партии из провинции Хэнань, выразил надежду, что его коллеги проявят инициативу в покупке домов.

"Если вы купили один дом, вы сможете купить два. Если вы купите два, то сможете купить и три. А там, где три дома, недалеко и до четырех домов", — сказал он.

Общественность выразила недовольство этими заявлениями, поскольку они вызывают вопросы о доходах чиновников. Кроме того, по мнению граждан, такие призывы очень похожи на спекуляцию, которая противоречит лозунгам китайского лидера Си Цзиньпина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983722-kitayskih-chinovnikov-prizvali-pokupat-doma-dlya-borby-s-krizisom-na-rynke-zhilya/