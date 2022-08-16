Экономика Японии укрепляется после краткосрочного спада

Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Экономика Японии вновь возвращается к росту после краткосрочного периода спада. Жители страны устали от карантинных ограничений, связанных с риском распространения COVID-19, и стали покупать больше товаров. Однако долгосрочная картина неясна, поскольку мировая экономика ослабевает, передает The New York Times.

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Рестораны вновь принимают посетителей, торговые центры пытаются справиться с очередями, турфирмы активно распродают туры. Жители Японии устали от двух лет карантинных ограничений и устремились к активному потреблению. Локдауны в Китае, стремительный рост инфляции во всем мире и высокие цены на энергоносители не смогли поколебать стабильность японской экономики. Уровень потребления в стране во втором квартале 2022 года вырос настолько, что эксперты зафиксировали рост экономики на 2,2%. И это после снижения на 1% в первом квартале года.

Изуми Девалье, глава отдела экономики Японии в Bank of America, заявила, что сразу после того, как вспышка COVID-19, связанная со штаммом Omicron, спала, жители Японии устремились путешествовать. Тем не менее, по словам госпожи Девалье, Япония остается экономически "отстающей" по сравнению с другими богатыми странами. Она также добавила, что потребители, особенно пожилые люди, "по-прежнему чувствительны к рискам COVID-19".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1983164-ekonomika-yaponii-ukreplyaetsya-posle-kratkosrochnogo-spada/