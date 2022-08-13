ЕС и Южная Корея предупредили США о нарушении правил мировой торговли

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Евросоюз и Южная Корея заявляют, что план США по предоставлению налоговых льгот для граждан, покупающих электромобили, может нарушать правила Всемирной торговой организации. Таким образом, автомобили иностранного производства могут оказаться в невыгодном положении на американском рынке, передает CNBC.

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В соответствии с законопроектом о климате и энергетике, принятым Сенатом США в воскресенье, Конгресс создаст льготные налоговые условия для покупателей электромобилей. При этом в законе также прописан запрет на получение кредита для автомобилей, собранных не в Северной Америке. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден.

Новое законодательство также накладывает ограничения на использование компонентов для аккумуляторов из Китая.

"Мы считаем это дискриминацией иностранных производителей. И, конечно, это является нарушением правил Всемирной торговой организации", — заявила официальный представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер.

По словам Гарсия Феррер, ЕС согласен с Вашингтоном в том, что налоговые льготы являются важным фактором для стимулирования спроса на электромобили, перехода на экологичный транспорт и сокращения выбросов парниковых газов. Однако она отметила, что введение этих мер должно быть справедливым и недискриминационным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982897-es-i-yuzhnaya-koreya-predupredili-ssha-o-narushenii-pravil-mirovoy-torgovli/