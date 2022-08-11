Авиакомпании заявляют о снижении уровня делового туризма в 2022 году

Иллюстративное фото: pixabay.com

Уровень делового туризма так и не вернулся к показателям допандемийных времен. Авиакомпании сообщают о возросшем спросе со стороны туристов, которые впервые за два года выехали в отпуск. Однако количество корпоративных заказов и деловых перелетов в бизнес-классе уменьшилось, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В опросе 2021 года, проведенном Morgan Stanley, топ-менеджеры крупных компаний из США, Европы и Азии сообщили, что в 2022 году четверть деловых поездок будет отменена в пользу виртуальных встреч. Этот прогноз оказался правдивым. Спрос на авиаперелеты среди туристов, направляющихся на отдых, оказался действительно высок. Но уровень корпоративных продаж авиакомпаний все еще на 20% ниже допандемического уровня.

В своих недавних квартальных отчетах четыре крупнейшие авиакомпании США (Delta, American, United и Southwest) сообщили, что работники банковского, технологического и консалтингового сектора почти перестали летать в командировки. Ранее именно эта категория пассажиров приносила компаниям основную прибыль от продаж билетов в бизнес-классе.

Авиакомпании заявили инвесторам, что ожидают скорого восстановления уровня продаж в секторе делового туризма. Но корпоративные менеджеры по туризму (люди, отвечающие за бронирование рейсов для крупных компаний) не так уверены в этом. Многие компании перестали отправлять сотрудников в командировки, заменив личные встречи видеозвонками. Есть вероятность, что эта тенденция сохранится надолго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982544-aviakompanii-zayavlyayut-o-snizhenii-urovnya-delovogo-turizma-v-2022-godu/