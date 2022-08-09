McDonald’s и Starbucks рассказали о спросе в 2022 году

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McDonald’s заявил о том, что потребители с низким доходом стали реже посещать рестораны сети. Starbucks заверил, что люди пока не готовы отказываться от кофе. Руководители международных сетей рассказали о потребительском спросе в 2022 году, передает CNBC.

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Многие ресторанные сети заявили о снижении уровня продаж и посещаемости во втором квартале 2022 года, объясняя это тем, что люди стали реже обедать вне дома, поскольку многие стараются экономить. Однако руководители сетей расходятся во мнении относительно того, как поменяется поведение клиентов во второй половине года.

Руководитель McDonald’s Крис Кемпчински заявил, что клиенты с низким доходом стали реже посещать рестораны и, по его мнению, эта тенденция продолжится в следующем квартале. Руководители Burger King и Starbucks сказали, что не заметили снижения спроса. Глава Restaurant Brands International (владелец бренда Burger King) высказался, что клиенты стали чаще пользоваться скидочными купонами и программой лояльности, однако оттока посетителей нет и не будет.

Руководитель Starbucks Говард Шульц также рассказал, что любители кофе не готовы сокращать свои расходы на этот напиток. Он объяснил это высокой лояльностью клиентов и эффективной ценовой политикой компании.

Исторически сложилось, что во время кризисов первыми терпят потери дорогие рестораны. Фастфуд, как правило, является самым прибыльным сектором, поскольку люди направляются именно сюда, когда хотят побаловать себя и поесть вне дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1982192-mcdonalds-i-starbucks-rasskazali-o-sprose-v-2022-godu/