Инфляция в Великобритании может достигнуть 42-летнего максимума

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Банк Англии повысил процентную ставку до 1,7% и предупредил о том, что страна может впасть в длительную рецессию. Эксперты прогнозируют, что инфляция в стране достигнет 42-летнего максимума, передает BBC.

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Руководитель банка Эндрю Бейли сказал, что стоимость жизни в Великобритании действительно сильно подорожала, и если бы банк не повысил ставку, то ситуация стала бы еще сложнее. Основная причина инфляции в стране — это растущая стоимость электроэнергии, спровоцированная российским вторжением в Украину.

Бейли предупредил, что к октябрю типичная британская семья будет платить за электроэнергию 300 фунтов стерлингов в месяц (364 доллара США). Ожидаемая рецессия станет самым продолжительным периодом спада для британской экономики со времен кризиса 2008 года. Тогда банковская система Великобритании столкнулась с коллапсом, что привело к остановке программ кредитования.

Экономический обозреватель BBC Фейсал Ислам отмечает, что экономика Великобритании стоит на пороге стагфляции, ситуации, когда стагнирующая экономика сталкивается с высокой инфляцией. По его прогнозам, уровень инфляции в стране достигнет 42-летнего максимума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981910-inflyatsiya-v-velikobritanii-mozhet-dostignut-42-letnego-maksimuma/