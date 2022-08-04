Bloomberg: Визит Пелоси в Тайвань повлияет на цепочки поставок

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй и масштабные военные учения, которые начала китайская армия вокруг Тайваня, уже влияют на глобальные цепочки поставок и мировую торговлю. Эксперты прогнозируют, что многие товары будут доставлены с задержкой, передает Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, грузовые судна, которые перевозят сжиженный природный газ в Северную Азию, в настоящее время снижают скорость и меняют маршруты. Судоходные компании были вынуждены пересмотреть свои планы после того как стало известно о визите высокопоставленного американского чиновника в Тайвань.

Судовладельцы заявили, что в целом движение через Тайваньский пролив в ночь со вторника на среду было нормальным. Но поскольку Китай наращивает военную активность в регионе, грузоотправители могут изменить маршруты и обогнуть остров с более спокойной восточной стороны. По словам судовых брокеров, это приведет к тому, что поставки будут задержаны примерно на три дня.

Военные учения должны будут закончиться на следующей неделе, и судоходные компании следят за этим процессом.

"Мы были бы более обеспокоены, если бы учения были запланированы на более продолжительное время. Тогда это действительно могло бы очень сильно повлиять на глобальные цепочки поставок. Пока у нас нет оснований так думать", — говорит Хуан Хэй, управляющий фондом в Nanjing Jing Heng Investment Management.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981515-bloomberg-vizit-pelosi-v-tayvan-povliyaet-na-tsepochki-postavok/