Estee Lauder может купить модный дом Tom Ford

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Estee Lauder ведет переговоры о покупке люксового бренда Tom Ford. Потенциальная сделка на сумму 3 млрд долларов станет крупнейшим приобретением в истории косметического гиганта, передает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Нью-Йоркская компания Estee Lauder производит средства по уходу за кожей, декоративную косметику и парфюмерию. Компания владеет такими брендами, как MAC, Clinique, La Mer и Aveda. Бренд Tom Ford, принадлежащий американскому дизайнеру Тому Форду, наиболее известен тем, что выпускает мужскую одежду.

Однако бренд также занимается женской одеждой и выпускает невероятно популярную линейку декоративной косметики и парфюмерии. Это направление бренда Tom Ford стремительно растет в течение последних нескольких лет. Как сообщают источники WSJ, в Estee Lauder заинтересованы, прежде всего, косметической линейкой Tom Ford. Однако с помощью этого приобретения косметический гигант сможет открыть для себя ранее неизведанную территорию моды.

Предварительно сделка оценивается в 3 млрд долларов и, по словам экспертов, доходы Estee Lauder позволяют компании сделать такое вложение. При этом Estee Lauder является не единственным претендентом на покупку Tom Ford. Информация о продаже модного дома Tom Ford стала известна в начале июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981320-estee-lauder-mozhet-kupit-modnyy-dom-tom-ford/