Эксперты: Индия находится на пороге инфляции

Индия. Иллюстративное фото: Sanjeev Verma/Hindustan Times via Getty Images

Экономика Индии стремительно восстанавливается после двух лет пандемии. При этом страна находится на пороге инфляции. Сильная зависимость от импортной нефти снижает способность правительства к сдерживанию цен, передает Financial Times.

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Пандемия COVID-19 снизила уровень производства в индийских компаниях и нанесла серьезный гуманитарный и финансовый урон третьей по величине экономике Азии. Сейчас экономическая ситуация в Индии начала восстанавливаться. В торговых центрах вновь можно наблюдать очереди.

Но зависимость Индии от импортной нефти ставит под угрозу восстановление стабильности. Аналитики предупреждают, что любое замедление роста экономики Индии (уровень потребления, снижение объемов производства) станет плохой новостью для мировой экономики. США находятся на пороге рецессии, а экономический рост Китая замедляется из-за кризиса на рынке недвижимости.

"У экономики Индии есть перспективы для развития. Но есть и угрозы, и главная из них — цены на нефть", — сказал Бидиша Гангули, главный экономист Конфедерации индийской промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980820-eksperty-indiya-nahoditsya-na-poroge-inflyatsii/